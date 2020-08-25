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Son dakika spor: Inter ile Conte yola birlikte devam etme kararı aldı

Son dakika haberi... İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, teknik direktör Antonio Conte ile gelecek sezonda birlikte devam etme konusunda anlaştı.

Son dakika spor: Inter ile Conte yola birlikte devam etme kararı aldı
25.08.2020 21:01 | Son Güncelleme: 25.08.2020 21:01

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, teknik direktör Antonio Conte ile gelecek sezonda birlikte devam etme konusunda anlaştı.

Mavi-siyahlı kulüpten yapılan kısa açıklamada, kulüp yöneticileri ve teknik direktör Conte'nin bugün, süreklilik ve stratejiye odaklanan yapıcı bir görüşme gerçekleştirdikleri belirtildi.

Açıklamada, tarafların kulübün proje ve hedeflerinin gerçekleştirilmesi konusunda birlikte çalışmaya devam etmenin temellerini attığı ifade edildi.

Corriere dello Sport'un haberine göre, Conte ile Inter kulübünün Çinli patronu Steven Zhang arasındaki görüşmenin 3 saati aşkın sürdüğü belirtilirken, görüşme sonunda Conte'nin Inter'de kalmasının resmiyete kavuştuğu kaydedildi.

Basında son günlerde Inter'de Antonio Conte'nin yerine Juventus ve Milan'ın eski hocası Massimiliano Allegri'nin getirileceği yazılıyordu.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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