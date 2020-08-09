Son Dakika | Spor için geldi, spor aletlerini tamir etti
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Son Dakika | Spor için geldi, spor aletlerini tamir etti

Son dakika haberine göre Zonguldak'ta spor için Kozlu sahil yoluna giden Gürol Güvercin, yaptıkları ile adeta takdir topluyor.

Son Dakika | Spor için geldi, spor aletlerini tamir etti
09.08.2020 12:29 | Son Güncelleme: 09.08.2020 12:35

Zonguldak'ta spor için Kozlu sahil yoluna giden Gürol Güvercin, yaptıkları ile adeta takdir topluyor.

Karaelmas Mahallesi'nde ikamet eden Gürol Güvercin, spor için gittiği Kozlu sahil yolunda bazı spor aletlerinin bakımsız olduğunu görünce çalışmalara başladı. Vidaları eksik olan spor aletlerini tamir eden Güvercin, bu hareketiyle çevresinden adeta takdir topladı.

Güvercin'i gören vatandaşlar, "Bazı vidaların eksikliği sebebiyle kullanıma engel olan spor aletlerinin bakımını yaptığını gördük. Bu devirde böyle duyarlı kişilerin olması bizleri mutlu etti. Belediye bu spor aletlerini buraya yerleştirmiş. Gürol bey gibi herkesin bu spor aletlerine sahip çıkması gerekiyor" diye konuştular.

Bazı spor aletlerinin ise kaynak ihtiyacı olduğu belirtilirken belediye ekiplerinden bu konuda yardım istendi. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

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