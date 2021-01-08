Hatayspor, Liberyalı forvet Mohammed Kamara'yı transfer etti
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Hatayspor, Liberyalı forvet Mohammed Kamara'yı transfer etti

08.01.2021 18:59 | Son Güncelleme: 08.01.2021 19:31

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 23 yaşındaki Liberyalı forvet Mohammed Kamara'yı kadrosuna kattı.

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 23 yaşındaki Liberyalı forvet Mohammed Kamara'yı kadrosuna kattı.

Kulübün basın sözcüsü Rahmi Vardı, takımın Beşiktaş maçı öncesinde Antakya Atatürk Stadı'nda gerçekleştirdiği idmanda gazetecilere yaptığı açıklamada, Liberyalı forvet ile 2,5+1 yıllığına anlaştıklarını söyledi.

Genç oyuncuya başarı dileyen Vardı, "Atakaş Hatayspor, ara transfer döneminde ilk transferini bugün yapmış oldu. Kamara 2,5 yıllığına Atakaş Hatayspor ile anlaştı. Bütün taraftarlarımıza, camiamıza hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Kamara, daha önce ABD takımlarından LA Galaxy II'da ve TFF 1. Lig takımlarından Menemenspor'da forma giymişti.

Hatayspor, Liberyalı forvet Mohammed Kamara'yı transfer etti
Hatayspor, Liberyalı forvet Mohammed Kamara'yı transfer etti
Hatayspor, Liberyalı forvet Mohammed Kamara'yı transfer etti
Hatayspor, Liberyalı forvet Mohammed Kamara'yı transfer etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz

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