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Son dakika spor: Hatayspor, İnegölspor'dan Selimcan Temel'i kadrosuna kattı

Son dakika spor: Hatayspor, İnegölspor'dan Selimcan Temel'i kadrosuna kattı
Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Haberler | Spor

Son dakika haberleri: TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele veren İnegölspor'un başkanı Kani Ademoğlu, futbolcuları Selimcan Temel'in transferi için Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor ile anlaştıklarını açıkladı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele veren İnegölspor'un başkanı Kani Ademoğlu, futbolcuları Selimcan Temel'in transferi için Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor ile anlaştıklarını açıkladı. Selimcan Temel'in 500 bin lira karşılığında Atakaş Hatayspor'a gideceği öğrenildi.

Ademoğlu, yaptığı açıklamada, "Hatayspor geçtiğimiz yıldan beri takip ettiği oyuncumuz Selimcan Temel'in transferi için kulübümüzle iletişime geçti.  Yaptığımız görüşme neticesinde Selimcan kardeşimizin Hatayspor'a transferi gerçekleşti. Selimcan'ın bir dahaki transferinden kulübümüz %10 pay alacak. Selimcan Temel'e kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, Süper Lig'de başarılar diliyoruz. Yolu açık olsun. İnegöl'ü ve İnegölspor'u en iyi şekilde temsil edeceğinden şüphemiz yok" ifadelerine yer verdi.


- Bursa
Son dakika spor: Hatayspor, İnegölspor'dan Selimcan Temel'i kadrosuna kattı

Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig, Futbol Federasyonu, İnegölspor, Hatayspor, Spor, Haber

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