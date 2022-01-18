Son dakika spor: Hatayspor, İnegölspor'dan Selimcan Temel'i kadrosuna kattı

Ademoğlu, yaptığı açıklamada, "Hatayspor geçtiğimiz yıldan beri takip ettiği oyuncumuz Selimcan Temel'in transferi için kulübümüzle iletişime geçti. Yaptığımız görüşme neticesinde Selimcan kardeşimizin Hatayspor'a transferi gerçekleşti. Selimcan'ın bir dahaki transferinden kulübümüz %10 pay alacak. Selimcan Temel'e kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, Süper Lig'de başarılar diliyoruz. Yolu açık olsun. İnegöl'ü ve İnegölspor'u en iyi şekilde temsil edeceğinden şüphemiz yok" ifadelerine yer verdi.