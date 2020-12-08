Son dakika spor: Hatayspor, erteleme maçında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacak
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Son dakika spor: Hatayspor, erteleme maçında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacak

08.12.2020 09:47 | Son Güncelleme: 08.12.2020 09:51
Son dakika spor: Hatayspor, erteleme maçında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacak

Son dakika haberleri: Süper Lig'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenen 5. hafta karşılaşmasında Atakaş Hatayspor yarın sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek.

Süper Lig'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenen 5. hafta karşılaşmasında Atakaş Hatayspor yarın sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek.

Antakya Atatürk Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak müsabakayı hakem Sarper Barış Saka, yönetecek.

Ligde 8 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyeti bulunan Atakaş Hatayspor, 12 puanla 15. sırada bulunuyor.

Bordo-beyazlı ekip bu sezon evinde oynadığı 4 karşılaşmanın 2'sini kazandı, 2 maçta da sahasından beraberlikle ayrıldı.

Hatay temsilcisi, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u mağlup ederek hem iç saha yenilmezliğini sürdürmek hem de ligde üst sıralara yükselmek istiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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