Son dakika spor: Güney Fransa Açık Tenis Turnuvası'nı Bublik kazandı
AA, Hüseyin Burak Demirer - Spor
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Bir son dakika haberine göre Alexander Bublik, Alexander Zverev'i 2-0 yenerek Güney Fransa Açık Erkekler Tenis Turnuvası'nda şampiyon oldu.
Alexander Bublik, Alexander Zverev'i 2-0 yenerek Güney Fransa Açık Erkekler Tenis Turnuvası'nda şampiyon oldu.
Montpellier kentinde düzenlenen sert kort turnuvasının finalinde, 1 numaralı seribaşı Alman Zverev ile 6 numaralı seribaşı Kazak Bublik karşılaştı.
2017 şampiyonu Zverev'e karşı 6-4 ve 6-3'lük setlerle sahadan galip ayrılan Bublik, kariyerinin ilk tekler şampiyonluğuna ulaştı.
AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor