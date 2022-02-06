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Son dakika spor: Güney Fransa Açık Tenis Turnuvası'nı Bublik kazandı

AA, Hüseyin Burak Demirer - Spor
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Son dakika spor: Güney Fransa Açık Tenis Turnuvası'nı Bublik kazandı

Bir son dakika haberine göre Alexander Bublik, Alexander Zverev'i 2-0 yenerek Güney Fransa Açık Erkekler Tenis Turnuvası'nda şampiyon oldu.

Alexander Bublik, Alexander Zverev'i 2-0 yenerek Güney Fransa Açık Erkekler Tenis Turnuvası'nda şampiyon oldu.

Montpellier kentinde düzenlenen sert kort turnuvasının finalinde, 1 numaralı seribaşı Alman Zverev ile 6 numaralı seribaşı Kazak Bublik karşılaştı.

2017 şampiyonu Zverev'e karşı 6-4 ve 6-3'lük setlerle sahadan galip ayrılan Bublik, kariyerinin ilk tekler şampiyonluğuna ulaştı.

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor

Şampiyon, Fransa, Tenis, Spor, Haber

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