Son dakika spor: Göztepe, Almanya doğumlu futbolcu Makana Baku'yu transfer etti

Edinilen son dakika haberine göre Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Makana Baku'yu kadrosuna dahil etti.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Makana Baku'yu kadrosuna dahil etti.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Makana Baku ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Almanya'da dünyaya gelen ve Almanya 21 Yaş Altı Milli Takımı ile de sahada yer alma başarısı gösteren Baku'nun SC Sonnenhof Grossaspach, Warta Poznan ve Holstein Kiel takımlarında forma giydiği ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin