Son dakika spor: Ghezzal'ın menajeri Hakan Korkmaz maçın ardından gözaltına alındı
Son dakika haberler: Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçının sona ermesinin ardından yaşanan gerilim stat koridorunda da devam etti.
Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçının sona ermesinin ardından yaşanan gerilim stat koridorunda da devam etti.
Karşılaşmanın sona ermesinin ardından Enzo Roco'nun Beşiktaş takımıyla gerginlik yaşamasının ardından siyah-beyazlıların Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal'ın menajeri Hakan Korkmaz ve Fatih Karagümrüklü oyuncu Alassane Ndao arasında da gerginlik meydana geldi.
Takım otobüslerinin bulunduğu alanda yaşanan gerginlikte Ndao'nun şikayetçi olması üzerine emniyet güçleri Hakan Korkmaz'ı gözaltına alarak statta bulunan polis merkezine götürdüler.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul