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Son dakika spor: Gençlerbirliği'nde 3 kişi koronavirüse yakalandı

Son dakika spor: Gençlerbirliği'nde 3 kişi koronavirüse yakalandı
AA / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor

Son dakika spor haberi... Gençlerbirliği'nde biri antrenör 2'si futbolcu olmak üzere 3 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Gençlerbirliği'nde biri antrenör 2'si futbolcu olmak üzere 3 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Adanaspor maçı öncesi rutin olarak uygulanan Kovid-19 testleri sonucu teknik ekibimizde yer alan bir antrenör ve A takımda yer alan iki futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Antrenörümüz ve sporcularımızla ilgili tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır." denildi.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri

Gençlerbirliği, Spor, Haber

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