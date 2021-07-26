Son dakika spor: Galatasaray'ın yeni transferi Sacha Boey, İstanbul'da
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Son dakika spor: Galatasaray'ın yeni transferi Sacha Boey, İstanbul'da

Son dakika spor: Galatasaray'ın yeni transferi Sacha Boey, İstanbul'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika haber: Galatasaray'ın görüşmelere başladığını bildirdiği Fransız futbolcu Sacha Boey, İstanbul'a geldi.

Galatasaray'ın görüşmelere başladığını bildirdiği Fransız futbolcu Sacha Boey, İstanbul'a geldi.

Galatasaray'ın görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği Fransa'nın Rennes takımında forma giyen 20 yaşındaki sağ bek Sacha Boey İstanbul'a geldi. Paris'ten kalkan uçağa binen Boey, İstanbul'dan ülkeye giriş yaptı. Fransız futbolcuyu, sarı-kırmızılı yetkililer karşıladı.

Sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçecek olan Sacha Boey daha sonra sarı-kırmızılılarla sözleşme imzalayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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