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Son dakika spor: Galatasaray'ın yeni transferi Fatih Öztürk: "Herkesin olmak istediği yerdeyim"

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yeni transferi Fatih Öztürk, sarı-kırmızılı ekibin kadrosuna dahil olduğu için mutlu olduğunu söyledi.

Son dakika spor: Galatasaray'ın yeni transferi Fatih Öztürk:
15.08.2020 17:41 | Son Güncelleme: 15.08.2020 18:12

Galatasaray'ın yeni transferi Fatih Öztürk, sarı-kırmızılı ekibin kadrosuna dahil olduğu için mutlu olduğunu söyledi.

Sarı-kırmızılıların 2 yıllık sözleşme imzaladığı 33 yaşındaki kaleci Fatih Öztürk, GS TV'ye açıklamalarda bulundu.

Transferinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Fatih, "Çok farklı duygular içerisindeyim. Burası Türkiye'nin en büyük kulübü. Türkiye'nin futbol anlamında çatısı. Herkesin olmak istediği yerdeyim. Her sabah şampiyon gibi uyanıp, şampiyon gibi çalışıp, taraftarımız için elimden geleni yapacağım. Sayın başkanımız ve sayın hocamız için de her şeyi yapmaya hazırım artık." ifadelerini kullandı.

Türk Telekom Stadı'na ilk kez, yıllar önce bir Türkiye Kupası maçında Galatasaray'a rakip olarak çıktığını hatırlatan Fatih, "Türk Telekom Stadı'nın ayrı bir ambiyansı var. Artık Galatasaray camiası için penaltıları kurtarmaya, şutları çıkarmaya çalışacağım. Bu stat her zaman performansım açısından özel olmuştur. Şimdi de bu formayla performansıma devam edeceğim." diye konuştu.

Fatih Öztürk'ün transferini değerlendiren Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ise, tecrübeli kalecinin Türkiye'de kendini ispatladığını aktararak, "Fatih Öztürk, bizim de çok beğendiğimiz, takdir ettiğimiz bir kardeşimiz. Geçen sene transferi direkten döndü ama bu seneye kısmet oldu. Kulübünden serbest kalmasını isteyerek, bizim ücret ödemememizi sağladı. Kasımpaşa Kulübüne ve başkanına da çok teşekkür ediyorum. Fatih kardeşime de Galatasaray'a hoşgeldin diyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

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