Son dakika spor: Galatasaray HDI Sigorta'dan iki transfer Son dakika haberi... Galatasaray HDI Sigorta, 29 yaşındaki Porto Rikolu pasör çaprazı Maurice Torres ve 20 yaşındaki smaçör Batuhan Avcı'yı renklerine kattı.

Galatasaray HDI Sigorta, 29 yaşındaki Porto Rikolu pasör çaprazı Maurice Torres ve 20 yaşındaki smaçör Batuhan Avcı'yı renklerine kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada; 2.01 boyundaki Maurice Torres ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Tecrübeli oyuncu, geçen sezon Japonya'nın Osaka takımında forma giymişti.Galatasaray, Batuhan Avcı'yı ise 2 yıllığına renklerine bağladı. Beşiktaş altyapısından yetişen, 1.96 boyundaki oyuncu, Beşiktaş'ta A takıma yükselme başarısı göstermiş; son Türkiye Gençler Şampiyonası'nda ikincilik, TVF 1'inci Lig'de ise şampiyonluk yaşamıştı. Avcı, geçen sezonu İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da geçirmişti.

Kaynak: DHA