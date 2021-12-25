Galatasaray 7 maç sonra kazandı

Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor'u mağlup eden Galatasaray 7 maç sonra ligde 3 puan kazandı.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray Nef Stadyumu'nda Antalyaspor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar müsabakadan Sofiane Feghouli ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleri ile 2-0'lık skorla galip ayrıldı ve kötü serisini bitirdi. Aslan, Gaziantep FK maçından galip ayrıldıktan sonra oynadığı Fatih Karagümrük, Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor, Altay, Sivasspor, Başakşehir ve Adana Demirspor'a puan kaybetti.

Galatasaray Salı günü Ziraat Türkiye Kupası'nda Denizlispor ile mücadele edecek.

(Oğuzhan Ort/İHA)