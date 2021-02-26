Son dakika spor: Futbolda Bölgesel Amatör Lig, 17 Nisan'da başlıyor
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Son dakika spor: Futbolda Bölgesel Amatör Lig, 17 Nisan'da başlıyor

26.02.2021 17:37 | Son Güncelleme: 26.02.2021 17:40
Son dakika spor: Futbolda Bölgesel Amatör Lig, 17 Nisan'da başlıyor

Son dakika haberleri: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, futbolda Bölgesel Amatör Lig'in (BAL) 17 Nisan'da başlayacağını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, futbolda Bölgesel Amatör Lig'in (BAL) 17 Nisan'da başlayacağını duyurdu.

Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bölgesel Amatör Lig için beklenen gün geldi. BAL müsabakalarının başlama düdüğü 17 Nisan'da çalıyor! Tüm takımlarımıza hayırlı, uğurlu olsun. Sağlıkla, dostlukla geçecek başarılı bir lig diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu, detayların Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanacağını da aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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