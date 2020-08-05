Son dakika spor: Futbol: UEFA Avrupa Ligi
Son dakika haberine göre UEFA Avrupa Ligi'nde Wolfsburg'u eleyen Shakhtar Donetsk, adını çeyrek finale yazdırdı.
UEFA Avrupa Ligi'nde Wolfsburg'u eleyen Shakhtar Donetsk, adını çeyrek finale yazdırdı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayına ertelenen son 16 turu maçları yeniden başladı.
Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımı, deplasmanda 2-1 yendiği Almanya temsilcisi Wolfsburg'u konuk etti.
Shakhtar Donetsk, 89 ve 90+3. dakikalarda Junior Moraes ve 90+1. dakikada Manor Solomon'un golleriyle karşılaşmayı 3-0 kazanarak son 8 takım arasına kaldı.
Shakhtar Donetsk'te Davit Khocholava 67. dakikada, Wolfsburg'ta ise John Brooks 70. dakikada gördükleri kırmızı kartlarla takımlarını 10 kişi bıraktı.
Ukrayna temsilcisinin çeyrek finaldeki rakibi yarın oynanacak Basel-Eintracht Frankfurt karşılaşmasının ardından belli olacak.
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Kaynak: AA