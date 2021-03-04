Son dakika spor: Futbol: Süper Lig
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika spor: Futbol: Süper Lig

04.03.2021 19:53 | Son Güncelleme: 04.03.2021 19:56
Son dakika spor: Futbol: Süper Lig

Son dakika haberi: Stat: ÜlkerHakemler: Ümit Öztürk, Serkan Ok, Osman Gökhan BilirFenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Tisserand, Szalai, Novak, Ozan Tufan, Sosa, Osayi-Samuel, Mesut Özil, Pelkas, SamattaFraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov, Nuri Şahin, Hakan...

Stat: Ülker

Hakemler: Ümit Öztürk, Serkan Ok, Osman Gökhan Bilir

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Tisserand, Szalai, Novak, Ozan Tufan, Sosa, Osayi-Samuel, Mesut Özil, Pelkas, Samatta

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov, Nuri Şahin, Hakan Özmert, Amilton, Fredy, Eren Albayrak, Gökdeniz Bayrakdar

Gol: Dk. 12 Fredy (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 7 Szalai (Fenerbahçe), Dk. 21 Fredy, Dk. 33 Amilton, Dk. 38 Veysel Sarı (Fraport TAV Antalyaspor)

Süper Lig'in 28. haftasındaki Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor maçının ilk yarısı, konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

12. dakikada Fraport TAV Antalyaspor öne geçti. Tisserand'ın ceza sahasından çıkmaya çalışırken hatalı pasında topu kontrol eden Fredy, ceza yayının sağından yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı köşeden ağlara gönderdi: 0-1.

44. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Fredy'nin hatalı pası sonucunda topu önünde bulan Mesut Özil'in ceza sahası içinde uygun durumda yaptığı ayak içi vuruşta, meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

Fraport TAV Antalyaspor, müsabakanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Pervin Buldan Meral Akşener Nikol Paşinyan Fahrettin Koca
Magazin Eda Ece Demet Akalın Şeyma Subaşı Müslüm Gürses
Spor Mesut Özil Mustafa Er Ersun Yanal Ünal Karaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri 112 Mart
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika spor: Futbol: Süper Lig - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.3.2021 19:57:00. #1.15#
title