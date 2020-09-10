Son dakika spor: Fulham, Kenny Tete'yi transfer etti
Son dakika spor haberi: İngiltere Premier Lig ekibi Fulham, Olympique Lyon'dan defans oyuncusu Kenny Tete'yi transfer etti.
10.09.2020 20:15 | Son Güncelleme: 10.09.2020 20:18
İngiltere Premier Lig ekibi Fulham, Olympique Lyon'dan defans oyuncusu Kenny Tete'yi transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamda, Hollandalı milli oyuncu ile 4+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Profesyonel futbola altyapısından yetiştiği Ajax'ta başlayan Tete, 2017'de katıldığı Olympique Lyon'da 80 maça çıktı ve 1 gol attı.
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Kaynak: AA