Son dakika spor: Frutti Extra Bursaspor'da vaka sayısı 6'ya yükseldi; Anadolu Efes maçı ertelendi
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Son dakika spor: Frutti Extra Bursaspor'da vaka sayısı 6'ya yükseldi; Anadolu Efes maçı ertelendi

12.12.2020 10:49 | Son Güncelleme: 12.12.2020 10:53
Son dakika spor: Frutti Extra Bursaspor'da vaka sayısı 6'ya yükseldi; Anadolu Efes maçı ertelendi

Bir son dakika haberine göre ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor'da, 4 oyuncunun daha koronavirüs testi pozitif çıkarken, toplam vaka sayısı 6'ya yükseldi.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor'da, 4 oyuncunun daha koronavirüs testi pozitif çıkarken, toplam vaka sayısı 6'ya yükseldi. Yeşil-beyazlıların ligde bugün oynayacağı Anadolu Efes maçı, ertelendi.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, koronavirüse yakalanan oyuncuların evlerinde izolasyona alındığı ve tedavilerine başlandığı belirtildi. Frutti Extra Bursaspor'da, daha önce de 2 oyuncunun koronavirüs testi pozitif sonuçlanmıştı.Takımda toplamda 6 oyuncuda koronavirüsün görülmesi üzerine Frutti Extra Bursaspor'un, bugün ING Basketbol Süper Ligi'nde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanması planlanan Anadolu Efes maçı, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından ertelendi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL

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