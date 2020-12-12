Son dakika spor: Frutti Extra Bursaspor'da vaka sayısı 6'ya yükseldi; Anadolu Efes maçı ertelendi

Bir son dakika haberine göre ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor'da, 4 oyuncunun daha koronavirüs testi pozitif çıkarken, toplam vaka sayısı 6'ya yükseldi.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor'da, 4 oyuncunun daha koronavirüs testi pozitif çıkarken, toplam vaka sayısı 6'ya yükseldi. Yeşil-beyazlıların ligde bugün oynayacağı Anadolu Efes maçı, ertelendi.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, koronavirüse yakalanan oyuncuların evlerinde izolasyona alındığı ve tedavilerine başlandığı belirtildi. Frutti Extra Bursaspor'da, daha önce de 2 oyuncunun koronavirüs testi pozitif sonuçlanmıştı.Takımda toplamda 6 oyuncuda koronavirüsün görülmesi üzerine Frutti Extra Bursaspor'un, bugün ING Basketbol Süper Ligi'nde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanması planlanan Anadolu Efes maçı, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından ertelendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL