Son dakika spor: Frutti Extra Bursaspor'da bir oyuncunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Son dakika spor: Frutti Extra Bursaspor'da bir oyuncunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı

07.12.2020 16:11 | Son Güncelleme: 07.12.2020 16:15
Son dakika spor: Frutti Extra Bursaspor'da bir oyuncunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı

Son dakika haberine göre ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor'da bir oyuncunun daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor'da bir oyuncunun daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 6 Aralık'ta oyunculara, teknik heyete ve kulüp personeline uygulanan PCR testlerine göre bir oyuncuda pozitif bulguya rastlanıldığı duyuruldu.

Testi pozitif çıkan oyuncunun ev izolasyonuna alındığı belirtilen açıklamada, sporcunun tedavisine de başlandığı aktarıldı.

Kulüpten dün yapılan açıklamada da bir oyuncunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu

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