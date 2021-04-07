Son dakika spor: Fethiyespor'da 6 vaka
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika spor: Fethiyespor'da 6 vaka

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Son dakika spor: Fethiyespor'da 6 vaka

Gelen son dakika haberine göre Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup ekibi Fethiyespor'da 5 futbolcu ve 1 yardımcı antrenörün koronavirüs testi pozitif çıktı.

Her hafta yeni bir mutasyonun ortaya çıktığı ülke virüse teslim oldu! Bilim insanları adını 'Biyolojik Fukushima' koydu
Her hafta yeni bir mutasyonun ortaya çıktığı ülke virüse teslim oldu! Bilim insanları adını "Biyolojik Fukushima" koydu
AstraZeneca krizi büyüyor! Aşıdan sonra ölen kişinin ailesi suç duyurusunda bulundu
AstraZeneca krizi büyüyor! Aşıdan sonra ölen kişinin ailesi suç duyurusunda bulundu

Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup ekibi Fethiyespor'da 5 futbolcu ve 1 yardımcı antrenörün koronavirüs testi pozitif çıktı.

Lacivert-beyazlı ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yarın oynanacak olan Belediye Kütahyaspor maçı öncesi teknik heyet, futbolcular ve personelimize uygulanan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış olup; 4 futbolcu ve 1 antrenörün test sonucu pozitif çıktı. Test sonucu pozitif çıkan futbolcular ve antrenörün takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokol gereği başlanmıştır" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Süleyman Soylu Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Cem Yılmaz Caner Cindoruk Berrak Tüzünataç
Spor Ali Koç Ozan Tufan Cenk Tosun Hakan Kutlu Caner Erkin
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Tff Konya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika spor: Fethiyespor'da 6 vaka - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 18:31:22. #1.15#
title