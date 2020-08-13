Son dakika spor: Fenerbahçe vites yükseltti Gelen son dakika haberine göre Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut yeni sezon öncesi takımın çalışma temposunu yükseltti.

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut yeni sezon öncesi takımın çalışma temposunu yükseltti.

Sarı-lacivertli futbolcular sabah yapılan antrenmanda tempolu koşu çalışması gerçekleştirirken, bireysel olarak 6 km koşu seviyesine ulaştı. 65 dakika süren idman sırasında saatte ortalama 20 km üstü hızla tempolarını sürdüren Fenerbahçeli oyuncular, sprint çalışması esnasında ise 25 km hız barajını da aştı. Sıcak havada yüksek tempoda yapılan antrenmanda gösterilen özveri sonrası, teknik direktör Erol Bulut oyunculardan birbirlerini alkışlamalarını istedi. Bulut ayrıca akşam antrenmanını iptal ederek oyuncularına dinlenme fırsatı verdi.

Takıma yeni katılan Zajc ve Novak ise akşam saatlerinde bireysel çalışma ile hazırlıklarını sürdürecek.

Sarı-lacivertliler çalışmalarına yarın akşam yapacakları antrenman ile devam edecek.

Kaynak: DHA