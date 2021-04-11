Son dakika spor: Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda 3 oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor
Son dakika haberleri: Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda 3 oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda 3 oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, sarı-lacivertli takımda gerçekleştirilen rutin testlerde 3 oyuncunun sonucunun pozitif çıktığı belirtilerek, "Sporcularımızın tedavi ve karantina süreci başlamıştır." denildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar