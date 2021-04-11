Son dakika spor: Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda 3 oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika spor: Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda 3 oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor
Son dakika spor: Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda 3 oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Son dakika haberleri: Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda 3 oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Fenerbahçe'den kiralanan Frey, Waasland formasıyla 15. golüne ulaştı
Fenerbahçe'den kiralanan Frey, Waasland formasıyla 15. golüne ulaştı
İlk 11'deki yerini Sosa'ya kaptıran Gustavo, sezon sonu da takımdan ayrılıyor
İlk 11'deki yerini Sosa'ya kaptıran Gustavo, sezon sonu da takımdan ayrılıyor

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda 3 oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, sarı-lacivertli takımda gerçekleştirilen rutin testlerde 3 oyuncunun sonucunun pozitif çıktığı belirtilerek, "Sporcularımızın tedavi ve karantina süreci başlamıştır." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Mansur Yavaş Mevlüt Çavuşoğlu Alparslan Türkeş
Magazin Nur Sürer Bülent Ersoy Burcu Biricik Perihan Savaş
Spor Muslera Gökhan Töre Ünal Karaman Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika spor: Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda 3 oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 22:18:45. #1.16#
title