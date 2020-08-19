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Son dakika spor: Fenerbahçe'nin yeni transferi Sinan Gümüş'ten taraftarlara mesaj Açıklaması

Son dakika haberlerine göre Fenerbahçe'nin İtalyan ekibi Genoa'dan kadrosuna kattığı Sinan Gümüş, transferinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Son dakika spor: Fenerbahçe'nin yeni transferi Sinan Gümüş'ten taraftarlara mesaj Açıklaması
19.08.2020 23:35 | Son Güncelleme: 19.08.2020 23:54

Fenerbahçe'nin İtalyan ekibi Genoa'dan kadrosuna kattığı Sinan Gümüş, transferinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sinan Gümüş, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün itibarıyla büyük Fenerbahçe'nin futbolcusuyum." açıklamasında bulundu.

"Bu büyük aileye katıldığım için çok heyecanlı ve mutluyum." diyen Sinan, "Bugünden itibaren tek amacım, çubuklu formayı başarıyla taşıyabilmek ve Fenerbahçe taraftarlarına 'Sinan Gümüş iyi ki burada' dedirtebilmek, hep birlikte yaşayacağımız gurur dolu günlerin parçası olabilmektir. Tüm taraftarlarımıza selam ve sevgilerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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