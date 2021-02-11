Son dakika spor: Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nda 4 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Son dakika spor: Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nda 4 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

11.02.2021 17:47 | Son Güncelleme: 11.02.2021 17:50
Son dakika spor: Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nda 4 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Son dakika haberler... Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda 1'i sporcu 4 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda 1'i sporcu 4 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada,"Kontrol amacı ile yapılan Kovid-19 testlerinde 1 sporcumuz ile 3 teknik personelimizin daha testi pozitif sonuçlanmıştır. Şu an itibarıyla toplamda pozitif tanısı alan 6 sporcumuz ile 4 teknik personelimizin izolasyon ve tedavi süreci devam etmektedir." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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