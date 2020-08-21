Son dakika spor: Fenerbahçe'de Kovid-19 testleri negatif
Son dakika haberi: Yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdüren Fenerbahçe Futbol Takımı'na yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri negatif çıktı.
21.08.2020 13:11 | Son Güncelleme: 21.08.2020 14:33
Yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdüren Fenerbahçe Futbol Takımı'na yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri negatif çıktı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Dün yapılan PCR testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır." denildi.
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Kaynak: AA