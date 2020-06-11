Son dakika spor: Fenerbahçe'de hazırlıklar tamam Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, yarın Hes Kablo Kayserispor ile Ülker Stadyumu'nda oynayacağı Süper Lig 27'nci hafta maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, yarın Hes Kablo Kayserispor ile Ülker Stadyumu'nda oynayacağı Süper Lig 27'nci hafta maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Isınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarının ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.Bu antrenmanla Hes Kablo Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı lacivertli ekip, tesislerde kampa girdi.

Kaynak: DHA