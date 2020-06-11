Son dakika spor: Fenerbahçe'de hazırlıklar tamam
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, yarın Hes Kablo Kayserispor ile Ülker Stadyumu'nda oynayacağı Süper Lig 27'nci hafta maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
11.06.2020 21:30 | Son Güncelleme: 11.06.2020 21:54
Fenerbahçe, yarın Hes Kablo Kayserispor ile Ülker Stadyumu'nda oynayacağı Süper Lig 27'nci hafta maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Isınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarının ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.Bu antrenmanla Hes Kablo Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı lacivertli ekip, tesislerde kampa girdi.
Kaynak: DHA