HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Son dakika spor: Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçının ardından - Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Karapınar

Son dakika haberlerine göre Süper Lig'in 34. ve son haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'nin teknik sorumlusu Tahir Karapınar, prestij açısından çok önemli bir karşılaşma oynadıklarını söyledi.

26.07.2020 01:04 | Son Güncelleme: 26.07.2020 01:54

Süper Lig'in 34. ve son haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'nin teknik sorumlusu Tahir Karapınar, prestij açısından çok önemli bir karşılaşma oynadıklarını söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Karapınar, Fenerbahçe camiasına söz gelmemesi için mutlaka kazanmak istedikleri bir müsabaka oynadıklarını vurguladı.

İyi mücadele ettiklerini ve inanarak maçı kazandıklarını dile getiren Karapınar, "Bu maç bizim prestijimiz açısından çok önemliydi. Alacağımız sonuç bizim dışımızda takımları da ilgilendiriyordu. Fenerbahçe camiasına söz gelmemesi için mutlaka kazanmak istiyorduk. 6 genç oyuncu oynattık, bu konuda da mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Salgın sürecinden sonra takıma geldiğini ve kalan bölümde iletişim halinde takımı yönettiklerini aktaran Karapınar, "Başkanımıza, yönetimimize ve Emre'ye teşekkür ediyorum. Bana çok büyük bir onur verdiler. Emre'nin son maçında teknik direktör olmak da büyük onur. Son karar her zaman benimdi, takımı iletişim halinde yönettik. Eksik oyuncularımız olmasa belki çok daha iyi yerde bitirebilirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Karapınar, Emre'nin futbolu bırakıp bırakmadığına yönelik soruyu ise "Biz onu sezonun son maçı diye uğurlamak istedik, artık kararını kendisi verecek. Son kararını ailesiyle konuşarak verecek. Keşke devam etse diyorum." şeklinde yanıtladı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika spor: Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçının ardından - Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Karapınar

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

3 gün önce nikah yapan genç çifti kaza ayırdı! Çiftten geriye sosyal medyadaki fotoğrafları kaldı 3. Sayfa
3 gün önce nikah yapan genç çifti kaza ayırdı! Çiftten geriye sosyal medyadaki fotoğrafları kaldı
Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu Magazin
Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu
Yunanistan'ın Ayasofya travması bir türlü geçmiyor! Ankara'ya küstah yanıt Politika
Yunanistan'ın Ayasofya travması bir türlü geçmiyor! Ankara'ya küstah yanıt
Kadın muhabir, bir izleyicinin mesajı sayesinde kansere yakalandığını öğrendi Dünya
Kadın muhabir, bir izleyicinin mesajı sayesinde kansere yakalandığını öğrendi
24 yıllık futbolculuk kariyerine son noktayı koyan Emre Belözoğlu, kaptanlık bandını Ömer Faruk'a verdi Spor
24 yıllık futbolculuk kariyerine son noktayı koyan Emre Belözoğlu, kaptanlık bandını Ömer Faruk'a verdi
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya eşi boşanma davası açıyor Güncel
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya eşi boşanma davası açıyor
Park yeri kavgasında cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı! Anne ne yaptıysa oğlunun katil olmasını engelleyemedi
Park yeri kavgasında cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı! Anne ne yaptıysa oğlunun katil olmasını engelleyemedi
Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün vatandaşlara soruldu: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirdiniz?
Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün vatandaşlara soruldu: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirdiniz?
İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi
İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi
100 yıllık 'Garip Dede' türbesi kaldırıldı, mezar boş çıktı
100 yıllık "Garip Dede" türbesi kaldırıldı, mezar boş çıktı
Erdoğan'ın Ayasofya'daki Kuran-ı Kerim tilaveti Amerikalı gazetecinin tüylerini ürpertti
Erdoğan'ın Ayasofya'daki Kuran-ı Kerim tilaveti Amerikalı gazetecinin tüylerini ürpertti
Ligden düşen Kayserispor'da futbolcular hakem Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi
Ligden düşen Kayserispor'da futbolcular hakem Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi
Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada
Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada
Otostop yaparak bindikleri araçta gasp yapan çete çökertildi! 2'si kadın 4 kişi gözaltında
Otostop yaparak bindikleri araçta gasp yapan çete çökertildi! 2'si kadın 4 kişi gözaltında
Of Belediye Başkanı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı, temas edenler uyarıldı
Of Belediye Başkanı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı, temas edenler uyarıldı
Balkonda karısını dövdü, müdahale eden komşularına 'Size ne? Benim karım' diyerek çıkıştı
Balkonda karısını dövdü, müdahale eden komşularına "Size ne? Benim karım" diyerek çıkıştı
Kadın doktoru darbeden 19 yaşındaki kızın 4 yıl hapsi istendi
Kadın doktoru darbeden 19 yaşındaki kızın 4 yıl hapsi istendi
Süper Lig'de küme düşen son 2 takım, Yeni Malatyaspor ve Hes Kablo Kayserispor oldu
Süper Lig'de küme düşen son 2 takım, Yeni Malatyaspor ve Hes Kablo Kayserispor oldu
Ömürlerinin baharındaki nişanlı çiftçi kaza ayırdı
Ömürlerinin baharındaki nişanlı çiftçi kaza ayırdı
Alexander Sörloth, Trabzonspor'da kalacak: Aklımda sadece bu var
Alexander Sörloth, Trabzonspor'da kalacak: Aklımda sadece bu var
Sezonu tamamlayan Mert Hakan Yandaş'tan Fenerbahçe açıklaması: Transfer sezonu açıldığında gerekli açıklamalar yapılır
Sezonu tamamlayan Mert Hakan Yandaş'tan Fenerbahçe açıklaması: Transfer sezonu açıldığında gerekli açıklamalar yapılır
Kılıçdaroğlu'nun rakibi İlhan Cihaner'den kendi partililerine zehir zemberek sözler: Bu alçaklıktır
Kılıçdaroğlu'nun rakibi İlhan Cihaner'den kendi partililerine zehir zemberek sözler: Bu alçaklıktır
Türkiye-Yunanistan gerginliğinin zirveye çıktığı günlerde Mısır ve Fransa, Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat yaptı
Türkiye-Yunanistan gerginliğinin zirveye çıktığı günlerde Mısır ve Fransa, Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat yaptı
Duygu Özaslan, klozetin başında ağlarken videosunu paylaştı
Duygu Özaslan, klozetin başında ağlarken videosunu paylaştı
İnternetteki 'soda açma' videosu 5 yaşındaki çocuğu tek gözünden etti
İnternetteki 'soda açma' videosu 5 yaşındaki çocuğu tek gözünden etti
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk bayrağına yapılan küstah saldırıyla ilgili ilk yorum
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk bayrağına yapılan küstah saldırıyla ilgili ilk yorum
Antep fıstığı üreticileri, hırsızlık olaylarına karşı tarlalarda silahlı nöbet tutuyor
Antep fıstığı üreticileri, hırsızlık olaylarına karşı tarlalarda silahlı nöbet tutuyor
Muhammed Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'a transfer olduğunu canlı yayında açıkladı
Muhammed Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'a transfer olduğunu canlı yayında açıkladı
1 ton 800 kilogramlık 'Kocaman' 50 bin liraya alıcısını bekliyor
1 ton 800 kilogramlık 'Kocaman' 50 bin liraya alıcısını bekliyor
Kadınların düdüklü tencere kavgası kamerada! Polis, güçlükle ayırdı
Kadınların düdüklü tencere kavgası kamerada! Polis, güçlükle ayırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Fatih Sultan Süleyman Soylu Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Gülben Ergen Murat Dalkılıç İbrahim Tatlıses
Spor İrfan Buz Arda Turan Okan Buruk Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kız Anne Beşiktaş Trabzonspor
Şu an buradasınız: Son dakika spor: Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçının ardından - Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Karapınar - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.7.2020 02:18:58. #1.14#
title