Son dakika spor: Fenerbahçe, Alman futbolcu Max Meyer'i transfer etti
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Son dakika spor: Fenerbahçe, Alman futbolcu Max Meyer'i transfer etti

Son dakika spor: Fenerbahçe, Alman futbolcu Max Meyer'i transfer etti
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Son dakika haberler: Fenerbahçe Kulübü, Alman futbolcu Max Meyer'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü, Alman futbolcu Max Meyer'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Alman orta saha oyuncusu Max Meyer'i 2 yıllığına renklerine bağladı. Kendisine çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklar diliyoruz. Fenerbahçe'ye hoş geldin Max." ifadeleri kullanıldı.

Son olarak Almanya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Köln'de oynayan 25 yaşındaki Max Meyer, orta sahada görev yapıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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