Son dakika spor: Fatih Karagümrük, Salih Dursun'u transfer etti

Son dakika haberi... Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, 29 yaşındaki defans oyuncusu Salih Dursun'u kadrosuna kattı.

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, 29 yaşındaki defans oyuncusu Salih Dursun'u kadrosuna kattı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fatih Karagümrük, Salih Dursun ile sözleşme imzaladı. Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "İkinci Başkanımız Serkan Hurma ve Sportif Direktörümüz Murat Akın'ın imza attırdığı Salih Dursun'a Karagümrük forması altında başarılar dileriz" denildi.Sakaryaspor altyapısında yetişen ardından Kayserispor, Galatasaray, Trabzonspor ve Antalyaspor'da forma giyen deneyimli futbolcu, stoper, sağ bek ve ön libero mevkilerinde görev yapıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı