Son dakika spor: Eskrimde Van'ın yükselişi devam ediyor
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Son dakika spor: Eskrimde Van'ın yükselişi devam ediyor

09.12.2020 13:38 | Son Güncelleme: 09.12.2020 13:43
Son dakika spor: Eskrimde Van'ın yükselişi devam ediyor

Son dakika haberleri: Van'da Eskrim Antrenörü Aziz Saydut öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında sporcular büyük başarı gösteriyor.

Van'da Eskrim Antrenörü Aziz Saydut öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında sporcular büyük başarı gösteriyor.

Kasım ve aralık aylarında Türkiye geneli yapılan yarışmalara katılarak büyük başarı sağlayan Vanlı sporcular, kente toplam 6 madalya kazandırdı. Eskrim Antrenörü Aziz Saydut, kazandıkları madalyaların Van için ilk olsa da son olmayacağını belirtti. Başarılarının devamının geleceğini ifade eden Saydut, "Uzun soluklu çalışmalarımızın semeresini alacağız. Van'a bu gururu yaşatmanın mutluluğunu yaşamaktayız" dedi.

Eskrim Antrenör Aziz Saydut, yeni sporcularla daha fazla kişiye eskrim öğretmeyi hedeflediklerini, aldıkları madalyalarla da bu spora olan ilginin arttığını kaydetti. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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