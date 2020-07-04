HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Son dakika spor: Ersan Parlatan: "Bir an evvel kazanmaya başlamamız lazım"

Gelen son dakika haberine göre Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası konuşan Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, "Bir an evvel kazanmaya başlamamız lazım. Eğer bu son 35 dakikadaki oyunu sahaya yansıtabilirsek artık özlenen galibiyeti Ankaragücü'ne karşı alabileceğimizi düşünüyorum" dedi.

Son dakika spor: Ersan Parlatan:
04.07.2020 23:44 | Son Güncelleme: 05.07.2020 00:36

Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası konuşan Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, "Bir an evvel kazanmaya başlamamız lazım. Eğer bu son 35 dakikadaki oyunu sahaya yansıtabilirsek artık özlenen galibiyeti Ankaragücü'ne karşı alabileceğimizi düşünüyorum" dedi.

Süper Lig'in 30. haftasında Göztepe, deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, galip gelen Fenerbahçe'yi tebrik ederek, "Sanırım bugün Göztepe adına 2 tane çok farklı bir devre oynadık. İlk devre ve ikinci devre arasında iki farklı Göztepe vardı sahada. Böyle planlamamıştık. İlk devre kompakt oyunumuzla oynamayı düşünmüştük. Alanları iyi değerlendirip, geçiş oyunlarını oynamayı planlamıştık. İlk yarı iyi yapamadık ve basit top kayıpları yaptık. Üstüne de 45+2'de golü yedik ve santra olmadan soyunma odasına girdik. İkinci devre son yarım saat gerçekten golü bulduktan sonra oyuncularımız bütün riskleri alıp beraberliği getirme adına, hem futbol hem pozisyona girme anlamında iyi işler yaptık. Şansımızı kıramadık bugün. Çok pozisyonlara girdik. Bunlardan birini gol yapabilsek buradan 1 puan alacağımıza kesin gözüyle bakabilirdim. Bugün şansı kırmayı beceremedik. Üzgünüz ve 4 hafta oldu kazanamıyoruz. Bir an evvel kazanmaya başlamamız lazım. Eğer bu son 35 dakikadaki oyunu sahaya yansıtabilirsek artık özlenen galibiyeti Ankaragücü'ne karşı alabileceğimizi düşünüyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın Spor
Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın
Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu Spor
Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu
Ayasofya tartışmaları hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: İtiraz etmeyeceğiz Spor
Ayasofya tartışmaları hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: İtiraz etmeyeceğiz
Komşuların haber vermesiyle eve geldi, karısı ve 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı Spor
Komşuların haber vermesiyle eve geldi, karısı ve 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı
Son dakika: Erdoğan toplu asker uğurlama törenlerini eleştirdi: Valime talimat verdim, bunlara kesinlikle müsaade etmeyeceksiniz Spor
Son dakika: Erdoğan toplu asker uğurlama törenlerini eleştirdi: Valime talimat verdim, bunlara kesinlikle...
En düşük maaş kaç lira olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı aylıklar Spor
En düşük maaş kaç lira olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı aylıklar
Bodrum'u karıştıran çifte cinayetin nedeni belli oldu
Bodrum'u karıştıran çifte cinayetin nedeni belli oldu
Rus uzmandan koronayla ilgili bildiklerimizi unutturacak sözler: Zamanla insanları öldürmemeyi öğreniyor
Rus uzmandan koronayla ilgili bildiklerimizi unutturacak sözler: Zamanla insanları öldürmemeyi öğreniyor
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı
Oto kiralama işi yapan bir vatandaş, kiraladığı otomobilin içinde ceset buldu
Oto kiralama işi yapan bir vatandaş, kiraladığı otomobilin içinde ceset buldu
Diyarbakır'da koronavirüs vakaları son 4 günde yüzde 15 artış gösterdi!
Diyarbakır'da koronavirüs vakaları son 4 günde yüzde 15 artış gösterdi!
Photoshop'u abartan Özlem Yıldız, sosyal medyanın diline düştü
Photoshop'u abartan Özlem Yıldız, sosyal medyanın diline düştü
Alman medyası açık açık yazdı: Türkiye'ye yönelik seyahat uyarılarının arkasında sağlık endişeleri yok
Alman medyası açık açık yazdı: Türkiye'ye yönelik seyahat uyarılarının arkasında sağlık endişeleri yok
Bakan Koca, Bursa'daki düğünü örnek verip uyardı: Meydanı gelinle damada bırakın
Bakan Koca, Bursa'daki düğünü örnek verip uyardı: Meydanı gelinle damada bırakın
30 yıl önce askerimizi şehit eden saldırganlar sınır ötesi operasyonla yakalandı
30 yıl önce askerimizi şehit eden saldırganlar sınır ötesi operasyonla yakalandı
Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi
Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi
Ailesiyle birlikte evinde oturan şahıs başından vuruldu
Ailesiyle birlikte evinde oturan şahıs başından vuruldu
Konya'da görülen et yiyen örümcek yüzünden vatandaşlar tedirgin! Zehri insanı öldürüyor
Konya'da görülen et yiyen örümcek yüzünden vatandaşlar tedirgin! Zehri insanı öldürüyor
Torununu kucağına alan Acun Ilıcalı, ilk duygularını paylaştı
Torununu kucağına alan Acun Ilıcalı, ilk duygularını paylaştı
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu
Kedi tartışmasında annesini itip ölümüne neden olan genç, o anları telefonuna kaydetmiş
Kedi tartışmasında annesini itip ölümüne neden olan genç, o anları telefonuna kaydetmiş
Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini ekledi! Transparan paylaşımına beğeni yağıyor
Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini ekledi! Transparan paylaşımına beğeni yağıyor
Zeynep Beşerler'den sevgilisini dövdüğü söylenen Ozan Güven'e destek
Zeynep Beşerler'den sevgilisini dövdüğü söylenen Ozan Güven'e destek
Savcılık, Ecrin bebeğin ölümünde 'ihmali bulunan' üvey babaannenin 25 yıl hapsini istedi
Savcılık, Ecrin bebeğin ölümünde 'ihmali bulunan' üvey babaannenin 25 yıl hapsini istedi
Trabzonspor maçı öncesi Galatasaray'a Marcao müjdesi
Trabzonspor maçı öncesi Galatasaray'a Marcao müjdesi
Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi
Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi
Selçuklu döneminden günümüze kadar gelen Konya'nın eşsiz lezzetlerinden fırın kebabı damak çatlatıyor
Selçuklu döneminden günümüze kadar gelen Konya'nın eşsiz lezzetlerinden fırın kebabı damak çatlatıyor
Mahkeme, 'Polis kesemez' diyerek sokağa çıkma cezasını iptal etti
Mahkeme, "Polis kesemez" diyerek sokağa çıkma cezasını iptal etti
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs vakalarında denenen hidroksiklorokinin kullanımını ikinci kez durdurdu
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs vakalarında denenen hidroksiklorokinin kullanımını ikinci kez durdurdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Bülent Turan Esra Albayrak Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Demet Akalın Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç İrfan Buz Fatih Terim Bülent Uygun Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Su Temmuz Sakarya Instagram
Şu an buradasınız: Son dakika spor: Ersan Parlatan: "Bir an evvel kazanmaya başlamamız lazım" - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.7.2020 01:03:26. #1.15#
title