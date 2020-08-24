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Son dakika spor: Elazığ İl Özel İdare Şuğranur Hatice Sönmez'i transfer etti

Son dakika haberi: Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Birevim Elazığ İl Özel İdare, Şuğranur Hatice Sönmez'i kadrosuna kattı.

Son dakika spor: Elazığ İl Özel İdare Şuğranur Hatice Sönmez'i transfer etti
24.08.2020 18:19 | Son Güncelleme: 24.08.2020 18:19

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Birevim Elazığ İl Özel İdare, Şuğranur Hatice Sönmez'i kadrosuna kattı.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarına devam eden kulüp, 19 yaşında ve 1,83 metre boyundaki forvet oyuncu Sönmez ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.

Geçen sezon İstanbul Üniversitesi'nde oynayan ve süper ligde 28 maça çıkan Sönmez, U18 ile U16 Milli Takım formalarını da giydi.

Birevim Elazığ İl Özel İdare Spor Kulübü Başkanı Mustafa Alpay, transferle ilgili yaptığı açıklamada, transfer çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

En iyi transferleri yapmak için özveriyle çalıştıklarını ifade eden Alpay, "Hızlı bir transfer dönemi geçiriyoruz. Sönmez, gelecek vaat eden bir oyuncu. Takımımız ve ilimiz için en iyisini istiyoruz, yapılan transferin hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

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Kaynak: AA

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