Son dakika spor: Efeler Ligi ekibi Altekma, orta oyuncu Ertuğrul Gazi Metin'i transfer etti
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Son dakika spor: Efeler Ligi ekibi Altekma, orta oyuncu Ertuğrul Gazi Metin'i transfer etti

Son dakika spor: Efeler Ligi ekibi Altekma, orta oyuncu Ertuğrul Gazi Metin'i transfer etti
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Son dakika haberler: Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Altekma, Galatasaray altyapısında yetişen orta oyuncu Ertuğrul Gazi Metin ile anlaştı.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Altekma, Galatasaray altyapısında yetişen orta oyuncu Ertuğrul Gazi Metin ile anlaştı.

Altekma Voleybol Şube Sorumlusu Uğur Tendik, 25 yaşındaki milli voleybolcunun yeni sezonda Altekma forması giyeceğini kaydetti.

Ertuğrul Gazi Metin'i uzun süredir takip ettiklerini belirten Tendik, "Teklifimizi büyük bir heyecanla kabul etti. Yeni sezonda bize büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Ertuğrul Gazi'ye hoş geldin diyor, sakatlıktan uzak, güzel bir sezon geçirmesini diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Altekma, daha önce iç transferde kaptan Mehmet Özbek, pasör Maksim Buculjevic ve libero Hüseyin Şahin ile sözleşme yenilemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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