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Son dakika spor: Ebrar Efkan Bilgiç: "Fenerbahçe, Giuliano davasından ekstra 1.7 milyon Euro alacak"

Son dakika haberi: Spor Hukukçusu Ebrar Efkan Bilgiç, Fenerbahçe'nin Giuliano davasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Son dakika spor: Ebrar Efkan Bilgiç:
21.08.2020 18:42 | Son Güncelleme: 21.08.2020 18:47

Spor Hukukçusu Ebrar Efkan Bilgiç, Fenerbahçe'nin Giuliano davasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Suudi Arabistan temsilcisi Al Nasr'ın Fenerbahçe'ye ödemediği 4,5 milyon Euro'ya ek olarak sarı-lacivertli ekibin 1.7 milyon Euro faiz alacağını ifade eden Bilgiç, "Eğer CAS, tazminat kararı verirse, Fenerbahçe ekstra 2 milyon Euro'ya yakın tazminat alabilir" diye konuştu.

Fenerbahçe'de gündemin önemli maddelerinden birisi de CAS'ın Giuliano transferi için vereceği karar. Brezilyalı oyuncu, 2 sezon önce 10 milyon 500 bin Euro karşılığında Fenerbahçe'den Suudi Arabistan ekibi Al Nasr'a transfer olurken, Suudi temsilcisi bonservis bedelinin 4,5 milyon Euro'sunu sarı-lacivertli kulübe ödemedi. Bu gelişme üzerine Fenerbahçe, FIFA'ya başvururken, FIFA, sarı-lacivertli takıma bu paranın faiziyle birlikte ödenmesine karar verdi. 1.7 milyon Euro faiz ödenmesine hükmedilmesinin ardından Al Nasr yetkilileri, bu faizi ödemek istemedikleri için CAS'a başvurdu. Önümüzdeki günlerde bu futbolcunun dosyasıyla ilgili karar çıkması beklenirken, spor hukukçusu Avukat Ebrar Efkan Bilgiç, konuya açıklık getirdi.

"Ödeme yapılmazsa transfer yasağı ve puan silme gelebilir"

Fenerbahçe'nin Al Nasr'dan alacağı olan 4,5 milyon Euro anaparaya ek olarak 1.7 milyon Euro da faiz olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Avukat Ebrar Efkan Bilgiç, "Bu parayı her türlü ödeyecekler. Ödemezlerse uluslararası transfer yasağı alırlar. Fenerbahçe'ye ödemeleri gereken parayı, çıkan kararın ardından ödemek zorundalar. Talimatta, 'Mevcut transfer bedelini ödememesi ve kulübün CAS'a başvurması halinde 1 ya da 2 dönem transfer yasağı ve para cezası alabilir' maddesi var. Transfer yasağı gelse bile ödemeleri gereken miktar silinmeyecek. Bu parayı her şekilde ödeyecekler. Al Nasr burada puan silme cezası da alabilir. Ama bunu ilgili futbol federasyonunun vermesi gerekiyor. Buradaki kararda ilk uygulanacak olan yaptırım, para cezası ve ardından da transfer yasağıdır. Bunları da yerine getirmezse, borç ve tazminata faiz işlemeye devam eder, üzerine de puan silme gelir. FIFA, şubat ayında Fenerbahçe lehine bir karar verdi ve ardından olay CAS'a taşındı. Faiz ödemesine karşı oldukları için CAS'a başvurdular. Açıklanacak olan kararın ardından, Al Nasr'ın Fenerbahçe'ye tazminat ödemesine de hükmedilebilir" ifadelerini kullandı.

"Bu gelirler limite eklenebilir"

Giuliano dosyasında hükmedilen 1.7 milyon Euro'luk faiz getirisinin Fenerbahçe tarafından limitlere eklenebileceğini de söyleyen Avukat Ebrar Efkan Bilgiç, "Ben bunları dışında Fenerbahçe'nin tazminat alacağını da düşünüyorum. CAS kararının açıklanmasının ardından 4.5 milyon Euro anapara ve 1.7 milyon Euro faiz ödemesiyle birlikte Al Nasr kulübüne tazminat cezasının da çıkması muhtemel. Giuliano'nun bonservis bedelinin 10 milyon 500 bin Euro olduğunu düşündüğümüzde, tazminat olarak 2 milyon Euro'ya yakın bir miktar ortaya çıkabilir. Yani CAS kararı sonrasında Fenerbahçe, 4.5 milyon Euro'luk anapara alacağının yanı sıra, 3,5 milyon Euro civarı da faiz ve tazminat geliri elde edebilir, bunu da limitlerinde kullanabilir" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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