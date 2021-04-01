Diego Perotti çalışmalarda büyük yol katetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Diego Perotti çalışmalarda büyük yol katetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe'nin Arjantinli futbolcusu Diego Perotti, Arjantin'de ve İstanbul'da yaptığı bireysel çalışmalarla sakatlığı sonrası büyük ilerleme kaydetti.

Sarı-Lacivertli kulüp, Ozan'a mutlu gününde üzerinde özel not yazan 19.07 ayar alyans hediye etti
Sarı-Lacivertli kulüp, Ozan'a mutlu gününde üzerinde özel not yazan 19.07 ayar alyans hediye etti
Ozan Tufan'ın düğünde eşiyle yaptığı eğlenceli dansını Başkan Ali Koç ve diğer davetliler tebessüm ederek izledi
Ozan Tufan'ın düğünde eşiyle yaptığı eğlenceli dansını Başkan Ali Koç ve diğer davetliler tebessüm ederek izledi

Fenerbahçe'nin Arjantinli futbolcusu Diego Perotti, Arjantin'de ve İstanbul'da yaptığı bireysel çalışmalarla sakatlığı sonrası büyük ilerleme kaydetti.

Fenerbahçe'ye sezon başında İtalyan ekibi Roma'dan transfer olan Diego Perotti, yaşadığı sakatlık sebebiyle takımından uzak kalmıştı. Sarı-lacivertli takım ile son maçına 29 Kasım 2020 tarihinde Beşiktaş'a karşı çıkan Arjantinli futbolcu, bireysel olarak koşu çalışmalarına başladı. 4 aydır sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe formasından uzak kalan Perotti, bu sezon sarı-lacivertliler ile sadece 4 karşılaşmaya çıkarken bu müsabakalarda 3 gol kaydetti.

Ameliyat sonrası çalışmalara başladı

Perotti, geçirdiği ameliyat sonrasında 1 hafta boyunca koltuk değnekleriyle yürüyebilirken, ameliyatından sonra 8. gün itibariyle bireysel çalışmalarına başladı. Ülkesi Arjantin'de özel hocalar eşliğinde güçlendirme çalışmalarına başlayan 32 yaşındaki futbolcu, özel program dahilinde gerçekleştirilen ameliyata uygun şekilde çalışmalarını sürdürdü. Arjantin'de güçlendirme antrenmanlarını tamamlayan Diego Perotti daha sonra İstanbul'a gelerek bireysel çalışmalarına burada devam etti. Başarılı futbolcu, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde de takımdan ayrı düz koşu ve salonda çalışmalarını sürdürdü.

Perotti'nin tedavi sürecinin 1.5 ay daha devam edeceği ve sonrasında durumunun netlik kazanılacağı öğrenildi. - İSTANBUL

Diego Perotti çalışmalarda büyük yol katetti
Diego Perotti çalışmalarda büyük yol katetti
Diego Perotti çalışmalarda büyük yol katetti
Diego Perotti çalışmalarda büyük yol katetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik İhsan Yavuz Özlem Zengin Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hazal Kaya Merve Dizdar Birkan Sokullu
Spor Ali Koç Can Bartu Ersun Yanal Okay Yokuşlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Beşiktaş Polis Memuru
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Diego Perotti çalışmalarda büyük yol katetti - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 10:17:48. #1.15#
title