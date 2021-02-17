Son dakika spor: Denizlispor kazanmak zorunda
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Son dakika spor: Denizlispor kazanmak zorunda

17.02.2021 11:03 | Son Güncelleme: 17.02.2021 11:03
Son dakika spor: Denizlispor kazanmak zorunda

Son dakika gelişmesine göre Süper Lig'de puan tablosunda en alt sıradan kurtulamayan Yukatel Denizlispor, cumartesi günü düşme hattındaki rakiplerden Gençlerbirliği'yle oynayacağı hayati öneme sahip 90 dakikaya mutlak 3 puan parolasıyla hazırlanıyor.

Süper Lig'de puan tablosunda en alt sıradan kurtulamayan Yukatel Denizlispor, cumartesi günü düşme hattındaki rakiplerden Gençlerbirliği'yle oynayacağı hayati öneme sahip 90 dakikaya mutlak 3 puan parolasıyla hazırlanıyor. Sezonun en önemli maçlarından birine çıkacak olan 18 puandaki Denizlispor, 20 puanlı rakibini yendiği takdirde yarışa tutunacak. Mağlubiyet durumunda ise her geçen hafta kaybolmaya başlayan umutlar daha da azalacak. Yeşil-siyahlı ekip bu mücadeleyle Gençlerbirliği ile tarihindeki 65'inci karşılaşmaya çıkacak. 

Şimdiye kadar oynanan karşılaşmalarda 25 kez kazanan taraf Denizlispor olurken, Gençlerbirliği 23 maçta sahadan 3 puanla ayrıldı. 16 karşılaşma ise eşitlikle sonuçlandı. Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmada yeşil-siyahlı ekip, Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etmişti.

ZORLU FİKSTÜR

Başkent temsilcisini evinde yenerek nefes almak isteyen Ege ekibini bu mücadeleden sonra 5 maçlık zorlu bir fikstür bekliyor. Denizlispor, Gençlerbirliği maçının ardından sırasıyla Beşiktaş, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe ile karşılaşacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

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