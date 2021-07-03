Son dakika spor: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Koç'un 3 Temmuz mektubuna cevap verdi

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 3 Temmuz süreci ile ilgili kendisine yazdığı mektuba cevap verdi.