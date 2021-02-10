Son dakika spor: CSKA Moskova, Türk Telekom'dan Michael Eric'i kadrosuna kattı
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Son dakika spor: CSKA Moskova, Türk Telekom'dan Michael Eric'i kadrosuna kattı

10.02.2021 11:05 | Son Güncelleme: 10.02.2021 11:09
Son dakika spor: CSKA Moskova, Türk Telekom'dan Michael Eric'i kadrosuna kattı

Son dakika haberi... Rusya'nın CSKA Moskova Basketbol Takımı, Türk Telekom'dan Nijeryalı pivot Michael Eric'i transfer etti.

Rusya'nın CSKA Moskova Basketbol Takımı, Türk Telekom'dan Nijeryalı pivot Michael Eric'i transfer etti.

CSKA Moskova Kulübü, 32 yaşındaki Eric ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Tecrübeli pivot, Türk Telekom'un yanı sıra İspanya'da Bilbao Basket ve Baskonia, Yunanistan'da AEK, Türkiye'de Darüşşafaka forması giymişti.

ING Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon Türk Telekom ile 20 maça çıkan 2,10 metre boyundaki Eric, 11 sayı, 6,1 ribaunt ortalamaları yakalamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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