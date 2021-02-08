Son dakika spor: Cem Bölükbaşı, Formula 3 Asya Şampiyonası'nda sekizinci sıraya yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika spor: Cem Bölükbaşı, Formula 3 Asya Şampiyonası'nda sekizinci sıraya yükseldi

08.02.2021 10:37 | Son Güncelleme: 08.02.2021 10:40
Son dakika spor: Cem Bölükbaşı, Formula 3 Asya Şampiyonası'nda sekizinci sıraya yükseldi

Son dakika haberi... Milli sporcu Cem Bölükbaşı, Formula 3 Asya Şampiyonası'ndaki üçüncü ayak yarışları sonucunda 39 puana ulaşarak 8. sıraya yükseldi.

Milli sporcu Cem Bölükbaşı, Formula 3 Asya Şampiyonası'ndaki üçüncü ayak yarışları sonucunda 39 puana ulaşarak 8. sıraya yükseldi.

Black Arts Racing takımıyla Formula 3 Asya Şampiyonası'nda boy gösteren 22 yaşındaki pilot, Abu Dabi'deki Yas Marina Pisti'nde sezonun 7, 8 ve 9. yarışlarında mücadele etti.

İlk yarışı 7. sırada bitiren Cem Bölükbaşı, ikinci yarışta ise 5. sırayı alarak sezonun en iyi derecisini elde etti. Son yarışı geçirdiği kaza nedeniyle tamamlayamayan milli sporcu, üçüncü ayak yarışlarında topladığı 39 puanla 8. sıraya çıktı.

Organizasyonda dördüncü ayak yarışları Dubai Autodrome Pisti'nde, 12-14 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Mustafa Şentop Leyla Şahin Usta Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Oğuzhan Koç Aleyna Tilki
Spor Ozan Tufan Hakan Kutlu Deniz Türüç Sergen Yalçın Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kaza İzmir Jandarma Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika spor: Cem Bölükbaşı, Formula 3 Asya Şampiyonası'nda sekizinci sıraya yükseldi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.2.2021 10:40:33. #1.14#
title