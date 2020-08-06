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Son dakika spor: Büyükşehir Belediyesinden, Yağda Mahallesi sakinlerine spor ekipmanı desteği

Gelen son dakika haberine göre Mersin Büyükşehir Belediyesi, Erdemli'nin merkezine 45 km uzaklıktaki Yağda Mahallesinde gündüzleri tarım işinde çalışan, akşamları ise kendi imkanlarıyla oluşturdukları sahada spor yapan çocuklar, gençler ve kadınlara ekipman desteğinde bulundu.

Son dakika spor: Büyükşehir Belediyesinden, Yağda Mahallesi sakinlerine spor ekipmanı desteği
06.08.2020 10:41 | Son Güncelleme: 06.08.2020 10:44

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Erdemli'nin merkezine 45 km uzaklıktaki Yağda Mahallesinde gündüzleri tarım işinde çalışan, akşamları ise kendi imkanlarıyla oluşturdukları sahada spor yapan çocuklar, gençler ve kadınlara ekipman desteğinde bulundu. Mahalle sakinlerine spor ekipmanı ulaştıran Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, ilerleyen süreçte mahallenin spor yaptığı sahayı da yenileyecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Erdemli ilçesinin merkezine 45 kilometre, Mersin merkeze ise 85 kilometre uzaklıktaki bin 311 rakımlı Yağda Mahallesinde gündüzleri tarım işinde çalışan çocuklar, gençler ve kadınlar, akşamları eski bir ilkokulun bahçesinde kendi imkanlarıyla oluşturdukları sahada spor yapıyor. Çocuklar, gençler ve kadınlardan kimi futbol kimi de voleybol oynuyor.

Çocukların ve gençlerin spora yönlendirilmesine önem veren ve bu konuda projeleri bir bir hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, Yağda Mahallesi sakinlerinin talebine de kulak verdi ve kısa sürede bölgeye ulaştı. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Tarakçı, mahalle sakinleriyle spor yaptıkları sahada buluştu, hem bölgeye yapılacak hizmetleri anlattı hem de çocuklarla ve gençlerle voleybol oynadı.

"Sahanın rehabilitasyonunu yapacağız"

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in yönlendirmesiyle kısa sürede Yağda Mahallesine geldiklerini, spor ekipmanları ile temel ihtiyaçları karşıladıklarını belirten Tarakçı, gündüz tarlada çalıştıktan sonra sahaya gelerek spor faaliyetlerinde bulunan gençlerden çok etkilendiklerini söyledi. Mahalle sakinlerine spor malzemeleri ulaştırdıklarını anlatan Tarakçı, "Bulunduğumuz alan onların kendileri tarafından yapılan bir alan. Bizden istedikleri bu alanın onlar için daha düzgün hale getirilmesi. Sahanın rehabilitasyonunu yapacağız. Basketbol, voleybol ve futbol sahası olarak üçlü kombinle kullanılabilecek bir saha hazırlayacağız. Burada gördüğünüz çok eski yıllardan kalma ve çoğu ebeveynin burada okuduğu Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ait binayı tekrar elden geçirdikten sonra oraya bir masa tenisi düşündük. Gençler kapalı alanda masa tenisi oynasın istedik" dedi.

"Gençlerin spora ilgi duyması 'Kır Çiçekleri' projemize de bir kaynak oluşturacak"

Genç yeteneklerin spora kazandırılmasının önemine vurgu yapan Tarakçı, spor yeteneği olan kız öğrenciler için hayata geçirecekleri ve Mersin'de yatılı ve ücretsiz bir eğitim kampı olan "Kır Çiçekleri" projesinden bahsetti. Tarakçı, "Bu gençlerin spora ilgi duyması, Büyükşehir Belediyesi olarak yapmayı düşündüğümüz 'Kır Çiçekleri' projemize de bir kaynak oluşturacak. İki kız çocuğumuzun başvurusunu aldık. Tabii ebeveynlerle toplanıp projemizi anlatacağız. Onaylarını alıp, gereken seçmeleri yaptıktan sonra çocuklarımızın projenin içinde yer alacağını umuyorum" diye konuştu.

"Nerede başımız dara düşse Başkan Seçer'e ulaştığımızda ikiletmiyor"

Spor tutkunu gençlerden Enes Düzer, gündüzleri tarlada çalıştıktan sonra akşamları da sportif faaliyetlerde bulunduklarını söyledi. Büyükşehir Belediyesinin desteğinin kendilerini sevindirdiğini anlatan Düzer, "Nerede başımız dara düşse Başkan Vahap Seçer'e ulaştığımızda ikiletmiyor. Kendisine sonsuz teşekkür ediyorum. Masa tenisi, voleybol filesi, futbol topu, çeşitli spor aktivitelerinde kullanabileceğimiz ekipmanları istedik. Sağ olsun kendileri imkanlarını sundu. Hizmet konusunda herhangi bir sıkıntımız yok. Tek isteğimiz buraya mahallemizin gençleriyle birlikte spor faaliyetlerini gerçekleştirebileceğimiz spor kompleksi. Yapacağından hiç şüphemiz yok" dedi.

Mahalle sakinlerinden Ayşe Ünal da erkeklerin spor yaptığı kadar kadınların da sahada toplanarak voleybol oynadıklarını dile getirerek, "Tabii ki yerimiz çok da müsait değil. Sağ olsun Belediye Başkanımız Vahap Seçer'in yardımlarıyla burayı inşallah güzelleştireceğiz" diye konuştu. - MERSİN

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Kaynak: İHA

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