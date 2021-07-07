Son dakika spor: Büyükşehir Belediye Erzurumspor, savunma oyuncusu Mustafa Akbaş'ı transfer etti
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Son dakika spor: Büyükşehir Belediye Erzurumspor, savunma oyuncusu Mustafa Akbaş'ı transfer etti

Son dakika spor: Büyükşehir Belediye Erzurumspor, savunma oyuncusu Mustafa Akbaş'ı transfer etti
Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir - Haberler | Spor

Son dakika haberler... TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, son olarak Gençlerbirliği'nde forma giyen savunma oyuncusu Mustafa Akbaş'ı kadrosuna kattı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, son olarak Gençlerbirliği'nde forma giyen savunma oyuncusu Mustafa Akbaş'ı kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 31 yaşındaki stoper ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Paylaşımda, "Erzurumspor'umuza hoş geldin Mustafa Akbaş" ifadesine yer verildi.

Mustafa Akbaş, daha önce 1461 Trabzon, Trabzonspor, Kayserispor ve Yeni Malatyaspor'da da oynamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir

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