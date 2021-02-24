Son dakika spor: Bursaspor'da 2 futbolcu koronavirüse yakalandı

Bursaspor, 2 futbolcusunun koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcuların tamamı ile teknik heyet ve A Takım personeline yapılan Covid- 19 PCR testi sonucunda, 2 futbolcunun test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu. Testi pozitif çıkan 2 futbolcunun izolasyona alındığı ve tedavilerine başlandığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL