Son dakika spor: Bursaspor'da 2 futbolcu koronavirüse yakalandı
24.02.2021 17:23 | Son Güncelleme: 24.02.2021 17:27
Son dakika habere göre Bursaspor, 2 futbolcusunun koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Bursaspor, 2 futbolcusunun koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcuların tamamı ile teknik heyet ve A Takım personeline yapılan Covid- 19 PCR testi sonucunda, 2 futbolcunun test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu. Testi pozitif çıkan 2 futbolcunun izolasyona alındığı ve tedavilerine başlandığı bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL