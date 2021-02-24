Son dakika spor: Bursaspor'da 2 futbolcu koronavirüse yakalandı
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Son dakika spor: Bursaspor'da 2 futbolcu koronavirüse yakalandı

24.02.2021 17:23 | Son Güncelleme: 24.02.2021 17:27
Son dakika spor: Bursaspor'da 2 futbolcu koronavirüse yakalandı

Son dakika habere göre Bursaspor, 2 futbolcusunun koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Bursaspor, 2 futbolcusunun koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcuların tamamı ile teknik heyet ve A Takım personeline yapılan Covid- 19 PCR testi sonucunda, 2 futbolcunun test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu. Testi pozitif çıkan 2 futbolcunun izolasyona alındığı ve tedavilerine başlandığı bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL

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