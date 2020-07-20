Son dakika spor: Bursaspor, Adana Demir mesaisine başladı
Son dakika haberi... Bursaspor, Play-Off müsabakasında karşılaşacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı.
20.07.2020 20:10 | Son Güncelleme: 20.07.2020 21:29
Bursaspor, Play-Off müsabakasında karşılaşacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı.
Play-Off yarı final ilk maçında çarşamba günü Adana Demirspor ile karşılaşacak yeşil-beyazlılar, bu maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenman ile başladı.
Teknik Direktör İrfan Buz gözetimindeki antrenman ısınma koşuları ile başladı. Ardından pas-press çalışmaları yapan oyuncular son bölümde ise taktik çalıştı.
Bursaspor, hazırlıklarına yarın yapacağı idman ile devam edecek. - BURSA
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Kaynak: İHA