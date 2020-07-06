HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Son dakika spor: Boluspor: 3-1

Son dakika haberi: STAT: VefaHAKEMLER: Erkan Özdamar, Serdar Diyadin, Cemal AlpayFATİH KARAGÜMRÜK: Aykut Özer - Koray Altınay (Dk. 87 Bülent Cevahir), Fatih Kuruçuk, Yalçın Ayhan, Alparslan Erdem, Attamah, Zeki Yıldırım (Dk. 63 Engin Bekdemir), Darri (Dk. 62 Erdal Öztürk), Ndao, Sabo (Dk.

Son dakika spor: Boluspor: 3-1
06.07.2020 19:43 | Son Güncelleme: 06.07.2020 19:47

STAT:  Vefa

HAKEMLER:  Erkan Özdamar, Serdar Diyadin, Cemal Alpay

FATİH KARAGÜMRÜK:  Aykut Özer - Koray Altınay (Dk. 87 Bülent Cevahir), Fatih Kuruçuk, Yalçın Ayhan, Alparslan Erdem, Attamah, Zeki Yıldırım (Dk. 63 Engin Bekdemir), Darri (Dk. 62 Erdal Öztürk), Ndao, Sabo (Dk. 84 Çağrı Ortakaya), Sobiech (Dk. 83 Emeghara)BOLUSPOR:  Mosquera - Hayrullah Bilazer, İsmail Konuk, Fethi Özer (Dk. 86 Kidric), Burak Bekaroğlu, Cumali Bişi, Gökhan Sazdağı, Seth (Dk. 52 Melih Okutan), Bilal Kısa, Mustafa Eskihellaç, Mustafa DurakGOLLER:  Dk. 10 Zeki Yıldırım, Dk. 77 Ndao, Dk. 80 Fatih Kuruçuk (Fatih Karagümrük) - Dk. 56 Gökhan Sazdağı (Boluspor)SARI KARTLAR: Koray Altınay, Sabo, Ndao (Fatih Karagümrük) - Seth, Burak Bekaroğlu (Boluspor)

TFF 1'inci Lig'in 32'nci haftasında oynanan karşılaşmada Fatih Karagümrük, kendi sahasında Boluspor'u 3-1 mağlup etti.

Yenilmezlik serisini 14 maça çıkartan ev sahibi ekip, puanını 53 yaparak play-off yolunda kritik bir adım attı. Boluspor ise 30 puanla 15'inci sırada kaldı.


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, makam odasının kapısını söktürdü Spor
CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, makam odasının kapısını söktürdü
Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı Spor
Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı
Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını! İki köy boşaltılıyor Spor
Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını! İki köy boşaltılıyor
Kız meselesi yüzünden 4 kişi tarafından feci şekilde dayak yiyen genç, 4 gün komada kaldı Spor
Kız meselesi yüzünden 4 kişi tarafından feci şekilde dayak yiyen genç, 4 gün komada kaldı
İBB'nin 3 hafta içerisinde düzelecek dediği Haliç, daha da siyaha büründü Spor
İBB'nin 3 hafta içerisinde düzelecek dediği Haliç, daha da siyaha büründü
Site yöneticisi, gelir gider hesapları nedeniyle tartıştığı eski yöneticiyi bıçakladı Spor
Site yöneticisi, gelir gider hesapları nedeniyle tartıştığı eski yöneticiyi bıçakladı
Gaziantep'te vaka sayıları artmaya devam ederse okullar açılmayabilir
Gaziantep'te vaka sayıları artmaya devam ederse okullar açılmayabilir
Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için yapılan başvuru reddedildi
Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için yapılan başvuru reddedildi
13 yaşındaki kız '10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım' demişti! Bebeği dünyaya geldi
13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi
Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi
Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi
Dijital Türkiye Platformları üzerinden alınan barkodlu belgeler resmi belge sayılacak
Dijital Türkiye Platformları üzerinden alınan barkodlu belgeler resmi belge sayılacak
Yunanistan Başpiskoposu'ndan küstah Ayasofya sözleri: Türkiye cüret edemez
Yunanistan Başpiskoposu'ndan küstah Ayasofya sözleri: Türkiye cüret edemez
Koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ceza kesebilir mi? Emniyet'ten tartışmaları bitirecek açıklama
Koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ceza kesebilir mi? Emniyet'ten tartışmaları bitirecek açıklama
Yargıtay'dan, müdürün kadın memuru elle tacizinin 'babacan tavır' olarak görüldüğü iddialarına yanıt
Yargıtay'dan, müdürün kadın memuru elle tacizinin "babacan tavır" olarak görüldüğü iddialarına yanıt
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi
89 yaşında baba olan Bernie Ecclestone sırrını paylaştı: Sadece D vitamini kullandım
89 yaşında baba olan Bernie Ecclestone sırrını paylaştı: Sadece D vitamini kullandım
Bakan Akar, Rus yapımı savaş helikopterinin önünde Libya için kararlılık mesajı verdi
Bakan Akar, Rus yapımı savaş helikopterinin önünde Libya için kararlılık mesajı verdi
3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim
3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim
Şifresiz yayınlanan Southampton-Manchester City maçını 5,7 milyon kişi izledi
Şifresiz yayınlanan Southampton-Manchester City maçını 5,7 milyon kişi izledi
Çavuşoğlu'ndan AB'ye misilleme resti: İlave kararlar alınırsa karşılığını veririz
Çavuşoğlu'ndan AB'ye misilleme resti: İlave kararlar alınırsa karşılığını veririz
Turgut Şelalesi'nin mesire alanına dışarıdan yiyecek getiren yerli turistlerin aracını haritaya çevirdiler
Turgut Şelalesi'nin mesire alanına dışarıdan yiyecek getiren yerli turistlerin aracını haritaya çevirdiler
18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar
18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar
Oğulları ile tatile çıkan Emina Jahovic, bikinili pozuyla ortalığı yaktı geçti
Oğulları ile tatile çıkan Emina Jahovic, bikinili pozuyla ortalığı yaktı geçti
Sakarya'daki kaza göz göre göre gelmiş: Patlayacağız dedik, böyle olacağını biliyorduk
Sakarya'daki kaza göz göre göre gelmiş: Patlayacağız dedik, böyle olacağını biliyorduk
Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu
Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu
Oltayla bile balık tutulamayan çayda çıplak elle balık tutuyor
Oltayla bile balık tutulamayan çayda çıplak elle balık tutuyor
Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü
Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü
Sivas'ta doğal kaynak tuzunun hasadı başladı
Sivas'ta doğal kaynak tuzunun hasadı başladı
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Motorine bir zam daha geldi
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Motorine bir zam daha geldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Cahit Özkan Esra Erdoğan Halife Hafter Mustafa Şentop
Magazin Hadise Mabel Matiz Hülya Avşar Demet Akalın
Spor Okan Buruk Fatih Terim Ali Palabıyık Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Erkek Ankara Twitter Beşiktaş
Şu an buradasınız: Son dakika spor: Boluspor: 3-1 - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.7.2020 19:51:34. #1.14#
title