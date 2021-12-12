Son dakika spor: Bölgesel Amatör Lig - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika spor: Bölgesel Amatör Lig

Son dakika spor: Bölgesel Amatör Lig
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika gelişmesine göre Bölgesel Amatör Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Kilis Belediyespor Elbeylispor'u deplasmanda 2-0 yendi.

KİLİS (İHA) - Bölgesel Amatör Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Kilis Belediyespor Elbeylispor'u deplasmanda 2-0 yendi.

Kilis 7 Aralık Stadyumunda oynan karşılaşmada, Elbeylispor ile Kilis Belediyespor arasında karşılıkla ataklarla geçen maçın ilk yarısı golsüz kapandı.

İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Kilis Belediyespor'un gollerini 72 dakikada Özgür Dökme, 84 dakikada Oğuzhan Afşin kaydetti. Karşılaşma Kilis Belediyespor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi. - KİLİS

Son dakika spor: Bölgesel Amatör Lig

Son dakika spor: Bölgesel Amatör Lig

Son dakika spor: Bölgesel Amatör Lig

Son dakika spor: Bölgesel Amatör Lig

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title