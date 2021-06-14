Son dakika spor: Boksta Tokyo'da hedef madalyalar kazanmak
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Son dakika spor: Boksta Tokyo'da hedef madalyalar kazanmak

Son dakika spor: Boksta Tokyo'da hedef madalyalar kazanmak
Anadolu Ajansı / Musa Samur - Haberler | Spor

Son dakika spor haberi... Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 5 milli boksörün mücadele edeceğini belirterek, nihai hedefin "madalyalar kazanmak" olduğunu söyledi.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 5 milli boksörün mücadele edeceğini belirterek, nihai hedefin "madalyalar kazanmak" olduğunu söyledi.

Gözgeç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesinde normal takvimde boksta 2 kota müsabakasının olduğuna dikkati çekerek, "Avrupa Kota Müsabakaları ve Dünya Kota Müsabakaları olmak üzere sporcularımızın kota almak için 2 şansı vardı. Ancak pandemi nedeniyle Dünya Kota Müsabakaları yapılamadı ve kota almak için tek bir şans verildi. Bu durum boks için dezavantajlı bir durum oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Fransa'nın başkenti Paris'te yapılan Avrupa Kota Müsabakaları sonunda kota kazanan milli sporcu sayısının 5'e yükseldiğini dile getiren Gözgeç, "Kadınlarda 3, erkeklerde 2 sporcumuz, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil edecek. Diğer 3 maçımızda da kotayı maalesef kıl payı kaçırdık. Nasip böyleymiş. Kaç sporcunun gittiğinden ziyade olimpiyatlarda madalya almak çok daha önemli. Önümüzde 35 gün var. Ciddi şekilde çalışmalara devam edeceğiz. Nihai hedefimiz olimpiyat madalyaları kazanmak." diye konuştu.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi boksta kadınlar 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, 60 kiloda Esra Yıldız ve 69 kiloda Busenaz Sürmeneli ile erkekler 52 kiloda Batuhan Çiftçi ve 81 kiloda Bayram Malkan temsil edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

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