Son dakika... SPOR Beşiktaş, Selanik'e gitti
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Son dakika... SPOR Beşiktaş, Selanik'e gitti

Gelen son dakika haberlerine göre SPOR Beşiktaş, Selanik'e gittiVIDEO YOKİlkay DİKİCİ İSTANBUL, (DHA)-Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda yarın deplasmanda Yunanistan'ın PAOK takımıyla oynayacağı maç için Selanik'e gitti.

Son dakika... SPOR Beşiktaş, Selanik'e gitti
24.08.2020 12:18 | Son Güncelleme: 24.08.2020 12:22

SPOR Beşiktaş, Selanik'e gitti

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İlkay DİKİCİ İSTANBUL, (DHA)-

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda yarın deplasmanda Yunanistan'ın PAOK takımıyla oynayacağı maç için Selanik'e gitti.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen Siyah-beyazlıların koronavirüs önlemleri kapsamında maske taktıkları görüldü. Temsilcimiz daha sonra FHY 1903 sefer sayılı uçuşla saat 12.00 sıralarında Yunanistan'ın Selanik kentine gitmek üzere yola çıktı.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın belirlediği 19 kişilik PAOK maçı kadrosu şöyle;

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Welinton Souza Silva, Rıdvan Yılmaz, Domagoj Vida, Fabrice N'Sakala, Georges N'Koudou, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Ajdin Hasic, Necip Uysal, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah, Jeremain Lens, Tyler Boyd, Umut Nayir, Güven Yalçın, Cyle Larin

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Kaynak: DHA

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