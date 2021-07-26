Son dakika spor: Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi: "Transferler gizli yapılır, transfer bittiği gün açıklanır"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika spor: Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi: "Transferler gizli yapılır, transfer bittiği gün açıklanır"

Son dakika spor: Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi: 'Transferler gizli yapılır, transfer bittiği gün açıklanır'
Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Spor

Son dakika spor haberi... Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, transferlerin yapılmadan önce konuşulmasının, kulübe zarar vereceğini belirterek, "Transferler gizli yapılır, transfer bittiği gün açıklanır" dedi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, transferlerin yapılmadan önce konuşulmasının, kulübe zarar vereceğini belirterek, "Transferler gizli yapılır, transfer bittiği gün açıklanır" dedi.

Çebi, Bodrum Beşiktaşlılar Derneğinin ilçedeki bir restoranda düzenlediği şampiyonluk kutlama gecesine katıldı.

Başkan Çebi, burada yaptığı konuşmada, transfer sürecine değinerek, "Ben dışarıda dolaşırken yanıma gelen bütün Beşiktaşlı arkadaşlar sadece transfer soruyorlar. Yanıma gelenler 'Alex'ten ne haber?' diyor. ya arkadaş bir 'nasılsın' de, bir 'günaydın' de. Transferler gizli yapılır, transfer bittiği gün açıklanır. Transferin daha evvel konuşulması kulübümüze zarar verir. Onun için hoşgörü rica ediyorum." diye konuştu.

Beşiktaş'ın şampiyonluklarından da bahseden Çebi, şöyle konuştu:

Şampiyonluklarda birlik ve beraberliğin önemine işaret eden Çebi, Şampiyonluklar birlik ve beraberlik olmadan gelmiyor. Ne hoca, ne futbolcu, ne başkan ne de yönetici. Ancak herkes bir araya geldiğinde bunu başarabilirsiniz. İki kişiyle hiçbir şey olmaz. Kulüp çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Bu seneki sloganımızla bitiriyorum ve 'şampiyon sensin' diyorum. Seneye de inşallah şampiyon yine sensin. Sen taraftar, sen Beşiktaş'sın."

Gece, Beşiktaş marşlarının çalınması ve canlı müzik eşliğinde devam etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

Sergen Yalçın'ın gizli kahramanı olan erkek kardeşi, Ghezzal'ın alternatifini Fransa'da buldu
Sergen Yalçın'ın gizli kahramanı olan erkek kardeşi, Ghezzal'ın alternatifini Fransa'da buldu
Beşiktaş taraftarı, Teixeira'nın eşinin paylaşımına rekor sayıda yorum yağdırdı
Beşiktaş taraftarı, Teixeira'nın eşinin paylaşımına rekor sayıda yorum yağdırdı
Beşiktaş'tan taraftarına müjde! Asbaşkan Emre Kocadağ, dünyaca ünlü yıldız Godin'i resmen duyurdu
Beşiktaş'tan taraftarına müjde! Asbaşkan Emre Kocadağ, dünyaca ünlü yıldız Godin'i resmen duyurdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fazıl Küçük Mustafa Şentop Mustafa Destici Abdurrahman Bulut Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Derya Uluğ Düm Tek Tek İrem Derici Mehmet Ali Erbil
Spor Metin Oktay Sergen Yalçın Rachid Ghezzal Oğulcan Çağlayan Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika spor: Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi: "Transferler gizli yapılır, transfer bittiği gün açıklanır" - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.7.2021 23:49:59. #1.16#

title