Son dakika spor: BB Erzurumspor'un yeni transferi Arturo Mina'nın koronavirüs testi pozitif çıktı
Gelen son dakika haberlerine göre BB Erzurumspor'un yeni transferİ Arturo Mina'nın koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.
25.08.2020 19:43 | Son Güncelleme: 25.08.2020 19:47
BB Erzurumspor'un yeni transferİ Arturo Mina'nın koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü sosyal medyada yaptığı duyuruyla, yeni transfer Arturo Mina'nın ülkesi Ekvador'da yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Mavi-beyazlı ekip sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Oyuncumuz Arturo Mina'nın Ekvador'da yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Futbolcumuz karantinaya alınarak tedavi sürecine başlanmıştır" ifadelerini kullandı - ERZURUM
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Kaynak: İHA