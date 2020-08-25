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Son dakika spor: BB Erzurumspor'un yeni transferi Arturo Mina'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

Gelen son dakika haberlerine göre BB Erzurumspor'un yeni transferİ Arturo Mina'nın koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.

Son dakika spor: BB Erzurumspor'un yeni transferi Arturo Mina'nın koronavirüs testi pozitif çıktı
25.08.2020 19:43 | Son Güncelleme: 25.08.2020 19:47

BB Erzurumspor'un yeni transferİ Arturo Mina'nın koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü sosyal medyada yaptığı duyuruyla, yeni transfer Arturo Mina'nın ülkesi Ekvador'da yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Mavi-beyazlı ekip sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Oyuncumuz Arturo Mina'nın Ekvador'da yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Futbolcumuz karantinaya alınarak tedavi sürecine başlanmıştır" ifadelerini kullandı - ERZURUM

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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