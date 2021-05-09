Son dakika spor: Başkan Zorluoğlu, Süper Lige yükselen Trabzon Büyükşehir Belediyespor Hentbol Takımını tebrik etti
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Son dakika spor: Başkan Zorluoğlu, Süper Lige yükselen Trabzon Büyükşehir Belediyespor Hentbol Takımını tebrik etti

Son dakika spor: Başkan Zorluoğlu, Süper Lige yükselen Trabzon Büyükşehir Belediyespor Hentbol Takımını tebrik etti
Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk - Haberler | Spor

Gelen son dakika haberine göre Trabzon Büyükşehir Belediyespor Hentbol Takımı'nın, 5 yıl aradan sonra Süper Lige çıkma başarısı gösterdiği bildirildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyespor Hentbol Takımı'nın, 5 yıl aradan sonra Süper Lige çıkma başarısı gösterdiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediyespor Hentbol Takımının deplasmanda karşılaştığı Karabük Yenişehirspor'u 41-36 yenerek 5 yıl aradan sonra Süper Lige çıktığı belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, hentbol takımının süper lige çıkmasının emeklerin karşılığını almak adına mutluluk verici olduğunu ifade etti.

Zorluoğlu, Türkiye'de spor denildiği zaman akla ilk gelen şehirlerin başında Trabzon'un geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren spora ve sporcuya büyük önem veriyoruz. Trabzon'u birçok branşta eskisi gibi şaşaalı günlerine döndürmek adına yoğun çalışma yürütüyoruz. Bu doğrultuda hentbol takımımızın da bugün oynanan maçın ardından adını süper lige yazdırmasının mutluluğu içerisindeyiz. Spor şehri Trabzon'da spora destek olmak bizim öncelikli görevlerimiz arasındadır. Seçim döneminde ve sonrasında da her fırsatta belirttiğim gibi Büyükşehir Belediyesi olarak gerek amatör spora gerekse de salon sporlarına destek vermeye devam edeceğiz. Yine başarılı bireysel sporcularımızın şehrimizde kalmalarını sağlamak için gayret göstereceğiz. Önümüzdeki yıllarda Trabzon'da çeşitli branşlarda çok sayıda şampiyonluklar elde edeceğimize yürekten inanıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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